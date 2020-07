Quinté+ du 11 juillet à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 10/07/2020 à 20:30

Franck Leblanc est bien armé dans ce Quinté+, avec le 5 ELEGANT TILLY et le 7 DEXTER DES BAUX, qu'il ne serait pas surprenant de voir jouer les premiers rôles. Le 4 EVER PRIDE vient de se faire remarquer à Cabourg. En condition physique ascendante, cet ancien bon cheval retrouve ses sensations et sera retenu en bon rang, notre dernière minute, le 3 EKIANGO DE NILE, étant à la fois performant pieds nus et très à l'aise sur cette piste.

À noter que six trotteurs rendent la distance mais que cela leur sera difficile, vu la qualité des chevaux de tête. Petite mention toutefois pour BELLE LOUISE MABON, le 15, qui sait finir ses courses et qu'Yves Dreux confie à son gendre Eric Raffin.

Quinté du Samedi 11 Juillet à Enghien-Soisy. Troy attelé. Prix du Palais de Chaillot, 2.875 mètres, 6 à 10 ans. 16 partants. Départ à 15h15.

Les pronostics :

5 ELEGANT TILLY

7 DEXTER DES BAUX

3 EKIANGO DE NILE

4 EVER PRIDE

10 DIABLO D'HERFRAIE

15 BELLE LOUISE MABON

9 BENURO D'AUVILLIER

8 DONUTS DELADOU



La dernière minute

3 EKIANGO DE NILE