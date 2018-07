Quinté + : la dernière minute du Grand National du trot Paris-Turf

publié le 27/09/2017 à 06:29

18 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté de ce mercredi 27 septembre à l’hippodrome de Lisieux pour le Grand National du trot Paris-Turf. Le course se déroule sur une distance de 2.725 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Cantin de l'Éclair

Cote entre 2 et 3/1. Il a tout pour lui : forme, bon engagement et aptitude à la piste.

Le 12, Unero Montaval

Cote entre 8 et 9/1. Il est étonnant et régulier en ce moment. Raffin est confiant.

Le 11, Vasco de Viette

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. C'est le compagnon d'entrainement du précédent et il l'a déjà battu.



Le 9, Violine Mourotaise

Cote entre 10 et 11/1. Elle n'est pas bien engagée mais David Thomain s'entend bien avec elle.



Le 14, Vulcania de Godrel

Cote entre 12 et 13/1. Elle est en forme, comme son driver Anthony Barrier.



Le 18, Tiger Danover

Cote entre 18 et 20/1. Le seul à 50 m mais il a une sacré pointe de vitesse, attention.



Le 2, Brune des Forges

Cote entre 11 et 13/1. Guarato est confiant. Méfiance là aussi.



Le 6, Venicio Pommereux

Cote entre 16 et 17/1. C'est Nivard mais le trotteur n'est pas trop en forme.

La dernière minute

Le 11, Vasco de Viette

Le 11, Vasco de Viette

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. C'est le compagnon d'entrainement du précédent et il l'a déjà battu.