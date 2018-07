Prix du Grand national du trot Paris-turf - 27/04 : les favoris de Bernard Glass

publié le 27/04/2016 à 06:19

Le 8 : Bahia Quesnot

Le 12 : Valko Jenilat

Le 14 : Ulster Perrine

Le 5 : Vinochka

Le 6 : Unero Montaval

Le 15 : Tellement Haufor

Le 11 : Topaze Jef

Le 3 : Urus

Le bon favori

Le 8, Bahia Quesnot, cote entre 6 et 8/1. Elle a franchi un pallier cet hiver et vient de le prouver en terminant 4ème des meilleurs de sa génétration (excepté Bold Eagle). Elle part en tête avec Raffin et peut aller loin. Quinté du 27 avril à Bordeaux : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la 4ème étape du GNT.1ère course. Départ vers 13H47. 18 partants. Une belle course avec 3 poteaux sur 2650m mais le seul concurrent du dernier n'a pas de chance. Ils sont 9 en tête et 8 à 25m. On peut revenir grâce à une longue ligne droite.