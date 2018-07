VIDÉO - Open d'Australie : Federer domine Nadal et remporte son 18e Grand Chelem

et AFP

publié le 29/01/2017 à 13:18

Le maître est de retour ! Roger Federer a finalement eu raison sur Rafael Nadal au terme d'une splendide finale. Le Suisse, qui signe donc un retour remarquée, a remporté dimanche 29 janvier la finale de l'Open d'Australie en cinq sets : 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.



La finale a été à la hauteur de la légende de ces deux grands champions. Federer a joué un tennis inspiré, réussissant un grand nombre de coups gagnants au prix aussi de nombreuses fautes. Le cinquième set en particulier a été éblouissant. Mais c'est Rafael Nadal, 9e mondial, qui a eu le premier le break, qui a fini par craquer. Le Suisse marquant les cinq derniers jeux du match.



Le sportif de 35 ans rafle son 18e titre de Grand Chelem après une longue attente, puisqu'il a été arrêté six mois en 2016 pour soigner une blessure à son genou. Avec 18 titres majeurs, il améliore ainsi le record qu'il détenait déjà, devant Nadal et Pete Sampras (14).



Roger Federer n'avait pas gagné de tournoi majeur depuis Wimbledon en 2012. Rafael Nadal a longuement félicité Roger Federer, dans un discours prononcé juste après le match : "Il a travaillé énormément pour en arriver là". Souriant malgré la défaite, le joueur espagnol a tenu est revenu sur son séjour d'un mois en Australie : "C'est un pays fantastique, j'ai aimé partager avec vous ces bons moments", a-t-il déclaré. Après avoir été lui aussi contraint d'arrêter les compétitions à cause de ses blessures, il a assuré continuer sa carrière : "Je suis revenu à un très haut niveau et je vais continuer à me battre pour rester au niveau", a insisté le 9e joueur mondial avant d'inviter Roger Federer à soulever son trophée du Grand Chelem.



Roger Federer est monté sur le podium, en remerciant son adversaire. Dans un discours court, il a tenu à remercier ses proches. "Nous n'étions pas certains d'arriver jusque là. On l'a fait" s'est félicité le 17e joueur mondial. À 35 ans, le Suisse remporte son 18e titre de Grand Chelem.