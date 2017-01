Open d'Australie : Federer domine Nadal et remporte son 18e Grand Chelem

Le joueur de tennis suisse a remporté la finale de l'Open d'Australie face à l'Espagnol Rafael Nadal.

Crédit : WILLIAM WEST / AFP Roger Federer a remporté l'Open d'Australie face à Rafael Nadal

par Marie Demeulenaere , Avec AFP publié le 29/01/2017 à 13:18

18 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Roger Federer a finalement eu raison sur Rafael Nadal. Le joueur de tennis suisse a remporté dimanche 29 janvier la finale de l'Open d'Australie en cinq sets : 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Le sportif de 35 ans rafle son 18e titre de Grand Chelem après une longue attente, puisqu'il a été arrêté six mois en 2016 pour soigner une blessure à son genou. Roger Federer n'avait pas gagné de tournoi majeur depuis Wimbledon en 2012.

"Je vais continuer d'essayer"

Rafael Nadal a longuement félicité Roger Federer, dans un discours prononcé juste après le match : "il a travaillé énormément pour en arriver là". Souriant malgré la défaite, le joueur espagnol a tenu est revenu sur son séjour d'un mois en Australie: "C'est un pays fantastique, j'ai aimé partager avec vous ces bons moments", a-t-il déclaré. Il est ensuite revenu sur ses blessures et a assuré continuer sa carrière : "Je vais continuer d'essayer, je suis revenu à un très haut niveau et je vais continuer à me battre pour rester au niveau", a insisté le 9e joueur mondial avant d'inviter Roger Federer à soulever son trophée du Grand Chelem.