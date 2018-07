Quinté + : les favoris de la grande course de haies du printemps

publié le 29/04/2017 à 07:58

La course du samedi 29 avril a lieu à l’hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la grande course de haies du printemps sera donné à 14h45. 19 partants sont en lice, sur une distance de 4.300 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 15, Ci Blue

Cote entre 8 et 10/1.

Il vient de bien faire à deux reprises dans cette catégorie et est évidemment bien placé au poids. À lui d'en profiter.

Le 16, Aragorn d'Alalia

Cote entre 15 et 16/1.

Il arrive dans cette catégorie avec des ambitions. J'aime bien.

Le 10, Ami Sol

Cote entre 17 et 18/1.

Il vient de surprendre dans une des deux courses de référence. Et c'est Dylan Ubeda.



Le 5, Silver Axe

Cote entre 10 et 12/1.

Il fait toutes ses courses en ce moment et est expérimenté.



Le 2, Achour

Cote entre 13 et 15/1.

Il est dans le même cas mais lui porte du poids.



Le 1, Rock The Race

Cote entre 12 et 14/1.

Le plus chargé mais il l'est moins que précédemment. On peut s'en méfier. Bel outsider.



Le 11, Farlow Des Mottes

Cote entre 8 et 10/1.

Peut-être le favori. Je l'ai placé un peu derrière les autres car il a plus de perfs en steeple.



Le 4, Galop Marin

Cote entre 17 et 18/1.

Un Bressou qui a surpris en gagnant à 50/1. Il est donc pénalisé mais pas hors course.