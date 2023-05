MOTOGP – GP de France : la pole pour Francesco Bagnaia, grosse désillusion pour Quartararo

Sous un ciel menaçant, le pilote Italien a survolé la séance de qualifications programmée samedi matin. Au guidon de sa Ducati, Francesco Bagnaia partira donc samedi après-midi en pole position de la course sprint, position qu’il occupera également pour le Grand Prix de France dont le départ sera donné dimanche à 14 heures.

Francesco Bagnaia actuel leader du championnat du Monde a décroché la 13è pole position de sa carrière. Il s’élancera devant l’Espagnol Marc Marques (Honda) et l’Italien Luca Marini (Ducati).

La grosse désillusion de cette séance de qualifications est pour le Français Fabio Quartararo qui ne partira qu’en 13è position. Pourtant en pole de ce Grand Prix de France en 2020 et 2021, le Niçois champion du Monde 2021 a une nouvelle fois été victime de sa Yamaha toujours aussi peu performante.

Johann Zarco l’autre Français de cette catégorie reine a lui aussi raté sa séance de qualification puisqu’il ne s’élancera que de la 9è position.

Le départ de la course sprint sera donné samedi à 15h

Le départ du Grand Prix sera quant à lui donné dimanche à 14h



