Les Jeux Olympiques de Rio sur RTL

publié le 27/07/2016 à 18:04

Pour le second événement sportif majeur de l'année 2016, RTL vous propose un programme encore très riche.

Sur place, pour vous faire vivre au plus près tous les événements de ces Jeux Olympiques, Christian Ollivier, chef du service des sports, Jean-Michel Rascol, Responsable des sports olympiques mais aussi Isabelle Langé et Jérôme Millagou, grands reporters.

Retrouvez également Alain Blondel, consultant athlétisme de RTL qui interviendra pour les épreuves reines des JO.

Tous les jours, à 7h15 et 12h50, retrouvez Isabelle Langé avec "La Table à Langé".

Comment nos champions étaient-ils lorsqu'ils étaient petits ? Surprise !

Notre journaliste a rencontré les mères de nos champions olympiques. Elle vous donne rendez-vous, entre autres, avec les mamans de Teddy Riner, Florent Manaudou, Clarisse Agbegnenou, Christophe Lemaître, Julien Absalon, les frères Karabatic ou encore Gwladys Epangue.



Le symbole Olympique dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil Crédit : YASUYOSHI CHIBA AFP

À 8h30, retrouvez "Radio do Brazil", le show quotidien présenté par Christian Ollivier avec les envoyés spéciaux de RTL. Six minutes pour tout connaitre des dernières actualités des JO avec témoignages, anecdotes et informations exclusives sur les coulisses des jeux. Le meilleur de l'actualité olympique, réactions, invités, avec aussi l'expertise des spécialistes du journal l’Équipe, partenaire de RTL pour la "Une" Olympique du jour.

À 9h, retrouvez la chronique de la triple championne olympique d'athlétisme et deux fois championne du monde, Marie-José Perec avec "Les JO de Marie-Jo".

Elle rejoint l'équipe des sports en tant que consultante pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.

Pour les auditeurs, elle commentera l'actualité olympique et posera son regard en tant qu’athlète tricolore la plus titrée de l'histoire des Jeux.

Marie-José Perec interviendra également aux cotés des journalistes sportifs de RTL lors des émissions consacrées à l’événement.