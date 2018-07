publié le 29/07/2018 à 13:42

C'est déjà la fête sur les Champs-Elysées ce dimanche 29 juillet à la mi-journée. Depuis midi, la plus belle avenue du monde est fermée à la circulation, prête à accueillir les cyclistes du Tour de France pour leur ultime étape. Sauf surprise, Geraint Thomas sera le vainqueur de la Grande Boucle cette année. La tradition veut qu'on n'attaque pas le maillot jaune lors de la dernière étape.



Et avant le passage des coureurs, les spectateurs sont déjà nombreux à se masser près de la ligne d'arrivée. L'atmosphère est festive, il y a un gros succès, comme chaque année, pour le maillot à pois rouges. Les drapeaux gallois vont également garnir les Champs-Élysées car Geraint Thomas devrait l'emporter. Andy a fait le voyage exprès pour venir acclamer son coureur. Les stands de frites et de maillots sont prêts et les supporters s'installent progressivement.

Les personnes présentes auront également la chance d'apercevoir ce soir un passage de la Patrouille de France au-dessus de la plus belle avenue du monde !

À écouter également dans ce journal :

- Énergie : Une usine d'hydroliennes purement et simplement fermée seulement un mois et demi après son inauguration en grande pompe à Cherbourg. Naval Energies, le propriétaire, annonce l'arrêt de ses investissements dans le secteur, faute de soutien public. L'État possédant 60% de Naval Energies, les élus accusent le gouvernement de ne pas avoir investi dans la filière comme promis. Emmanuel Macron est directement mis en cause par Hervé Morin, le Président de la région Normandie.



- Incident à Montparnasse : Le trafic est toujours très perturbé après l'incendie d'un poste d'alimentation de RTE avant-hier. Seulement 50% des trains circuleront aujourd'hui contre 70% hier.



- Affaire Benalla : Alexandre Benalla poursuit son plan média. Après Le Monde et TF1, il est ce dimanche matin dans le Journal du Dimanche. L'ex-collaborateur du Président se dévoile un peu plus, notamment sur son enfance. Il accuse aussi la hiérarchie policière et explique son ascension au cœur du pouvoir au service d'Emmanuel Macron.



- Football : Olivier Giroud serait sur les tablettes de l'OM, selon nos confrères de l'Équipe. L'Olympique de Marseille serait en discussion avec l'attaquant de Chelsea. Alors que le dossier Mario Balotelli s'éternise, l'OM a réactivé une piste déjà explorée il y a quelques mois : l'attaquant des Bleus, récemment champion du monde. En Ligue 2, 0 - 0 hier entre Lorient et Le Havre.