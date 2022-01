Le monde du rugby vole au secours d’un jeune joueur victime de discrimination

Une jeune joueur de rugby écossais de 12 ans a été victime d'insultes discriminatoires, le jugeant "trop gros pour jouer" et "pas en bonne santé", sur les réseaux sociaux après que son père a posté une photo de lui lors d'une rencontre amateur sur Facebook. C'est après que son papa, Mark Pugsley, a dénoncé ces insultes sur Twitter que le monde du rugby s'est levé d'un seul homme pour venir en aide au jeune adolescent.



"J'ai dû supprimer un message sur Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. Ne t'inquiètes pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan", a commenté dimanche son père sur Twitter.

Le message, accompagné de la photo d'Alfie, est devenu viral. Plusieurs joueurs et anciens joueurs, fédérations de rugby, équipes nationales et même arbitres ont lui ont envoyé un message de soutien. Côté Français, le demi-d'ouverture Mathieu Jalibert, joueur à l'UBB, a été le premier poster un message :"Je me suis entendu dire toute ma jeunesse que j’étais trop petit, trop maigre, trop fluet. Quand je lis le poste de ton papa j’ai mal au coeur. Ne perds jamais espoir. Crois en tes rêves", a commenté l'international français.

S'en est suivi des messages du compte officiel de l'équipe de France de rugby, des All Blacks, et de plusieurs dizaines de milliers de fans. Sur son compte Twitter, Mark Pugsley, le père d'Alfie, a tenu à remercier tout le monde pour les messages reçus, affirmant que son fils était plus que comblé et qu'il aller continuer "à travailler grâce à toute cette force".