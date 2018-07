publié le 27/05/2016 à 07:16

Jo-Wilfried Tsonga a tenu son rang, jeudi 26 mai, lors du deuxième tour du tournoi de tennis de Roland-Garros. Le numéro 1 français a renversé le Chypriote Marcos Baghdatis (39e) en cinq sets, après avoir été mené deux manches à zéro. Score final : 6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. Sans jamais s'affoler, la tête de série numéro 7 au classement ATP a pu se rassurer sur ses conditions physiques.



"Je suis super heureux de pouvoir continuer l'aventure. Je n'avais pas envie de sortir aujourd'hui. C'est toujours marquant de revenir dans un match comme celui-ci. C'est pour cela que l'on s'entraîne très dur. Pour moi c'était l'occasion de me rassurer encore plus sur mon état physique. J'espère juste être d'attaque pour le prochain tour", a déclaré le tennisman. Chez les messieurs, tous les autres garçons ont perdu, jeudi. En revanche, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Kristina Mladenovic se sont qualifiées.

À écouter également dans ce journal :

- Euro 2016 : Didier Deschamps n'a guère apprécié la sortie d'Éric Cantona à son égard. Dans une interview accordée au Guardian, l'ancien footballeur s'interrogeait sur la non-sélection de Karim Benzema et d'Hatem Ben Arfa. Il y a vu un certain racisme de la part du sélectionneur. Didier Deschamps a chargé son avocat de porter plainte.

- Ligue des Champions : L'équipe féminine de Lyon a été sacrée pour la troisième fois de son histoire. Les Lyonnaises ont battu les Allemandes de Wolfsburg, jeudi 26 mai, après une épreuve de tirs au but.



- Volley : samedi 28 mai, l'Équipe de France débutera son tournoi de qualification olympique au Japon. Championne d'Europe en titre, les Bleues doivent aller à Rio, mais le sélectionneur reste prudent. "On devrait partir sur de bonnes bases, mais dans le sport de haut niveau, rien ne se passera comme je le voudrais", a déclaré Laurent Tillie, pour qui le Maracana est très loin.



- Basket : Strasbourg s'est qualifié pour la finale de Pro A. Les joueurs de Vincent Collet sont venus à bout du Mans (87-80).