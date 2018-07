JO 2018 : la France bloquée à 15 médailles

publié le 24/02/2018 à 14:39

Quatrième : c'est la place du jour pour les Français à Pyeongchang samedi 24 février, au pied du podium dans l'épreuve par équipes de ski alpin comme en snowboard. Pour douze centièmes de seconde, c'est une immense frustration qui s'est emparée des Bleus, battus par la Norvège pour le podium, après avoir été dominés en demies (1-3) par la Suisse future championne olympique.



La France, avec Pinturault, Worley, Noël et Baud-Mugnier avait pourtant aligné ses meilleurs arguments et s'avançait confiante pour une récompense attendue au regard de son titre mondial, décroché l'an passé. Ce ne sera donc pas pour cette fois, et le compteur tricolore reste bloqué à 15 médailles, à 36 heures de la fin des JO, et alors que les chances de breloques s'amenuisent.

Dernière chance en bob à 4

Sylvain Dufour, en slalom géant parallèle en snowboard, a bien failli être le héros français. Mais il a lui aussi terminé à la 4e place... Alexis Contin a terminé cinquième de la mass start de patinage de vitesse. Il restera une chance en bob à 4 avec l'équipage piloté par Loïc Costerg, 11e après les deux premières manches, qui seront les derniers Français en lice dimanche pour la fin des Jeux. Une médaille de plus, et ce sera un record de podiums aux JO d'hiver pour l'équipe de France.