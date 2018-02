publié le 23/02/2018 à 11:45

Dernière épreuve de biathlon de ces Jeux de Pyeongchang et dernière médaille d'or pour la délégation française ? Si une médaille est aussi envisageable avec le slalom parallèle mixte par équipes en ski alpin samedi 24 février, c'est surtout ce vendredi 23 février que les Bleus peuvent définitivement faire de ces JO une édition historique en tout point.



Avec 15 médailles dont cinq en or (record, là, déjà acté), la France a déjà égalé son record établi il y a quatre ans à Sotchi. Avec le relais masculin en biathlon, la 16e est forcément attendue. Les Bleus alignent Simon Desthieux, déjà sacré en relais mixte, Émilien Jacquelin, Antonin Guigonnat et un certain Martin Fourcade.

Le porte-drapeau bleu-blanc-rouge dispute peut-être sa dernière course olympique. En Corée du Sud, il s'est déjà paré d'or à trois reprises, portant sa collection à cinq titres (plus deux médailles d'argent en 2014). Va-t-il sortir par la très grande porte ? Réponse à partir de 12h15.

Le film de la course :

12h30 - Simon Desthieux est désormais 17e et avant-dernier à 1 minutes et 18 secondes de l'Allemagne.



12h28 - Deux tours de pénalité pour la France, le podium s'éloigne déjà mais ce n'est pas fini.



12h27 - C'est parti pour le 2e tir sur 8 de ce relais, debout. Desthieux est arrivé en 10e position.



12h24 - Le 1er relayeur français est remonté en 11e position, à 12 secondes de la tête de course.



12h21 - Simon Desthieux a commis deux fautes et repart en 16e position (sur 18), à 18 secondes de l'Allemagne.



12h20 - Arrivée groupée sur le pas de tir pour le 1er exercice couché.



12h17 - Simon Desthieux s'est calé derrière le Canadien, en 2e position.



12h15 - C'est parti pour ce relais messieurs, Simon Desthieux s'est élancé en 1er pour la France.



12h12 - Les conditions météorologiques sont moins difficiles qu'hier sur le relais dames. Il ne neige pas et la température est de 2 degrés.



12h10 - Le biathlon a déjà apporté cinq médailles à la France lors de cette olympiade.



12h08 - La France s'élancera en 1re ligne, aux côtés de la Norvège et de la Suède.



12h04 - Cette formule avec Fourcade en 3e relayeur avait déjà été tentée avec une certaine réussite cette saison en Coupe du monde à Ruhpolding, le 12 janvier : la France avait terminé 2e derrière la Norvège de Johannes Boe, qui fait figure de grande favorite de la course de vendredi.



11h54 - Martin Fourcade partira en 3e position. Il sera précédé de Simon Desthieux et du jeune Emilien Jacquelin (22 ans), préféré à Quentin Fillon-Maillet, en difficulté sur ces Jeux. Antonin Guigonnat fermera la marche pour le relais tricolore.



11h45 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre ce relais masculin.