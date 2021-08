Jeux Olympiques : Valentin Prades, un "bébé de cinéma" venu au pentathlon "par pur hasard"

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Jeudi 5 août, Karine Prades revient sur la vie de son fils Valentin, 4e des derniers Jeux de Rio en pentathlon moderne (escrime, natation, équitation, tir au pistolet, course à pied), forcément revanchard pour Tokyo.

Le jeune homme de 28 ans est né le 26 septembre 1992 à Cannes. "C'était un beau bébé juge sa maman : 3,820 kg, 52 cm, magnifique, un bébé de cinéma... bon un peu petit après parce qu'à la naissance c'est toujours un peu compliqué", sourit-elle. Valentin avait visiblement toutes les qualités puisqu'il était ensuite "très joyeux, pas du tout capricieux, facile à vivre".

Le petit garçon entre à l'école "à deux ans". Un peu plus tard, il vient au pentathlon "par pur hasard. Je regarde un reportage à la télé où il présente le pentathlon, confie Karine. Je me dis 'c'est ça qu'il faut qu'il fasse, c'est varié, ça demande pas mal de savoir-faire et d'efforts'. On s'est donc renseigné sur les inscriptions (...) On a rempli le dossier et il a été appelé pour faire les sélections". Sa méconnaissance totale de la discipline plurielle ne l'empêche pas d'être retenu.