publié le 04/07/2018

Le dernier livre du journaliste Jean-Paul Ollivier s'intitule Le tour de France : un beau roman, une belle histoire. La mémoire vivante de la Grande Boucle en a couvert plus de 40. Dans ce livre, il a réuni ses trois passions : l'Histoire, la géographie, et le vélo. "Je ne voulais pas faire l'énième histoire du Tour (...) et je satisfais aussi mes passions, assez égoïstement", lance l'auteur au micro de RTL.



Il choisit le parcours, raconte les petites histoires - sportives ou pas - liées aux régions qu'on traverse : on passe à Évian, où Jean-Paul Ollivier parle des accords, dans la Nièvre on passe dans un petit village où a été prise la photo de la "Force tranquille", l'affiche de François Mitterrand. On apprend donc énormément de choses, mais il y aussi de la poésie dans ce livre.

"Oui, je pense qu'il faut y être sensible, développe le journaliste. J'adore les régions et c'est tellement beau la France, vous avez les odeurs, le patrimoine... Vous avez tout en France". Jean-Paul Ollivier a déjà été qualifié de "précurseur de Stéphane Bern" au niveau de la mémoire des Français. "Ça me touche bien sûr, mais je ne me suis jamais posé la question, j'ai essayé d'être un honnête serviteur mais pas plus", confie le journaliste.