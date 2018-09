Formule 1 : Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Singapour

publié le 16/09/2018 à 18:24

Le quinzième rendez-vous de la saison, seule course à se disputer en nocturne, a été remporté ce dimanche 16 septembre par le Britannique Lewis Hamilton qui, sur sa Mercedes, s’est imposé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).



Au classement du championnat du Monde et alors qu’il reste six Grand Prix à disputer, Hamilton creuse l’écart sur ses poursuivants puisqu’avec 281 points au compteur, il possède désormais 40 points d’avance sur Sebastian Vettel et 107 sur le Finlandais Kimi Raikkonen.

Dans cette course réputée pour être la plus difficile de la saison, Hamilton parti en tête après avoir réalisé la 79e pole position de sa carrière n’a jamais été inquiété et termine avec plus de 8 secondes d’avance sur le deuxième et 30 secondes sur le troisième. C’est la quatrième fois qu’il s’impose à Singapour et c’est sa 7e victoire depuis le début de la saison 2018.

Des pilotes français en difficulté

Dans la chaleur humide de Singapour, les trois pilotes français n’ont par contre pas été à leur avantage. Pourtant parti en 8e position, Romain Grosjean (Haas) termine 13e alors que Pierre Gasly termine à une honorable 14e place compte tenu du manque de puissance du moteur Honda qui équipe sa Toro Rosso.



Quant à Esteban Ocon, sa course s’est arrêtée dans le quatrième virage lorsque Sergio Perez, son coéquipier de Force India, l’a percuté et envoyé contre le mur. Cinquième abandon pour le Normand depuis le début de sa carrière en F1. Mauvaise opération pour Ocon dont l’avenir est toujours incertain. Écarté de chez Force India à la fin de la saison pour laisser place à Lance Stroll, le fils du milliardaire américain qui vient de racheter l’écurie, le Français n’a pour l’instant pas retrouvé de volant pour 2019, même s’il lui reste une possibilité chez Williams.



De son côté, le jeune Monégasque Charles Leclerc, qui sera pilote titulaire chez Ferrari la saison prochaine, termine ce Grand Prix de Singapour à une très belle 9e place au volant de son Alfa Romeo Sauber. Prochain Grand Prix le 30 septembre prochain sur l’autodrome de Sotchi, en Russie.