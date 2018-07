publié le 12/07/2018 à 13:00

Le peloton du Tour de France va voir double à Mûr-de-Bretagne, en conclusion de la 6e étape longue de 181 kilomètres à partir de Brest. La côte d'arrivée, une montée de 2 kilomètres à 6,9 % de pente moyenne, favorise les puncheurs comme le Français Julian Alaphilippe ou de l'Espagnol Alejandro Valverde.



Surtout, pour la première fois, la côte emblématique du Centre-Bretagne sera escaladée deux fois dans une course qui suit dans sa partie finale une boucle de 16 kilomètres. "C'est une arrivée pour hommes forts, voire pour les prétendants au maillot jaune", estime le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de cet effort à la durée estimée à un peu plus de 4 minutes.

En 2011, le futur vainqueur, l'Australien Cadel Evans, avait gagné l'étape devant la grande foule. Quatre ans plus tard, le lauréat à venir, le Britannique Chris Froome, avait pris la 8e place et la victoire était revenue à Alexis Vuillermoz, le coéquipier de Romain Bardet, vainqueur après un effort de grimpeur-puncheur qu'il affectionne. Départ de Brest à 13h05 (départ réel à 13h25), arrivée à Mûr-de-Bretagne vers 17h31 (prévision à 44 km/h de moyenne).

Tour de France 2018 : le profil de la 6e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Tour de France 2018 : le parcours de la 6e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de l'étape :

16h39 - Alexander Kristoff règle le sprint intermédiaire du peloton devant fernando Gaviria et Peter Sagan.



16h36 - Les échappés passent le sprint intermédiaire à 46 km de l'arrivée avec 1 minute 50 d'avance sur le peloton. Le Français Laurent Pichon est passé en tête mais c'est Damein Gaudin qui tente partir seul.

Laurent Pichon remporte sans opposition le sprint intermédiaire. #TDF2018 pic.twitter.com/Nzns5ZNWje — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 12 juillet 2018

16h29 - Le dernier porteur français du maillot jaune est Tony Gallopin en 2017 (un jour).



16h25 - 54 km à parcourir, 2'04" d'avance pour les 5 hommes de tête.



16h16 - 15 km avant le sprint intermédiaire de Plouguernével. 1'45" d'avance pour les 5 échappés.



16h04 - La formation Quick-Step est toujours aux commandes à l'avant du peloton. Le retard sur les échappés est de 2'05" à 69 km de l'arrivée.



15h53 - 76 km à parcourir, 2'15" d'avance pour Gaudin, Turgis, Grellier, Pichon et Smith sur le peloton maillot jaune, rejoint à l'instant par le 2e peloton.



15h43 - Les Hollandais Steven Kruijswijk et Robert Gesink (Lotto-Jumbo) sont les principaux piégés dans le 2e peloton. Leur équipe tente de boucher le trou de 1'30".



15h36 - À 88 km de l'arrivée, les échappés comptent 3'46" d'avance sur le peloton maillot jaune et 5'10" sur un 2e peloton.



15h31 - Tous les favoris piégés par la cassure créée par Quick-Step sont revenus dans le peloton principal. L'accélération a fait fondre l'écart des échappés à 4'21".



15h23 - Le peloton s'est scindé en trois groupes séparés d'une dizaine de secondes chacun.

15h20 - Énorme accélération de la Quick-Step à l'avant du peloton pour réer une bordure à 102,5 km de l'arrivée. Le peloton s'étire en file indienne.



15h04 - Le point sur la course à 114 km de l'arrivée : toujours 5 hommes en tête, les Français Damien Gaudin (Direct Énergie), Anthony Turgis (Cofidis), Fabien Grellier (Direct Énergie) et Laurent Pichon (Fortuneo), et le Néo-Zélandais Dion Smith (Wanty). Leur avance est de 7 minutes et 7 secondes sur le peloton maillot jaune.



14h48 - L'écart grimpe encore en faveur des 5 hommes de tête : 6'43" à 123,5 km de Mûr-de-Bretagne.



14h41 - Prochain difficulté, la côte de Roc'h Trévézel (2,5 km de montée à 3,5%), dans 15 km.



14h32 - 6 minutes et 11 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête à 135 km de l'arrivée.



14h28 - Dion Smith passe en tête de la côte de Ploudiry. Il prend deux points au classement des grimpeurs et revient à la 3e place, à un oiint du maillot à pois.

¿¿ @DionSmithy contre ¿¿ @fabien_grellier et arrive premier au sommet de la côte de Ploudiry ! #PrixAntargaz pic.twitter.com/Eg2UCd9TGo — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) 12 juillet 2018

14h15 - L'écart est désormais de 5'34'' entre les fuyards et le peloton.



13h59 - Comme hier, l'équipe Direct Énergie a placé deux de ses coureurs dans l'échappée du jour.



13h45 - 4'47'' séparent désormais les hommes de tête du peloton.



13h39 - L'écart monte à 2'49" entre le quintette de tête et le peloton.



13h36 - Au classement général, le mieux classé de l'échappée est le Néo-Zélandais Dion Smith, 38e à 2'43" du Belge Greg Van Avermaet.



13h33 - Outre Gaudin, sont présents dans l'échappée les Français Anthony Turgis (Cofidis), Fabien Grellier (Direct Énergie), Laurent Pichon (Fortuneo) et le Néo-Zélandais Dion Smith (Wanty). Les 5 hommes comptent 1 minute 44 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune à 175,5 km de l'arrivée.



13h27 - Départ réel donné et déjà une attaque, comme toujours ou presque, celle du Français de Direct Énergie Damien Gaudin, suivi quatre trois autres coureurs.

Comme tous les jours ou presque, c'est un Direct Energie qui donne le coup d'envoi de l'étape. Au tour de Damien Gaudin aujourd'hui. #TDF2018 pic.twitter.com/vBPnMlquV7 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 12 juillet 2018

13h21 - Le maillot jaune est donc sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet, le vert sur celles du Slovaque Peter Sagan et celui à pois de meilleur grimpeur sur celles du Letton Toms Skujns.



13h17 - Les 50 premiers du classement général :



1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 18 h 22:00.

2. Tejay Van Garderen (USA/BMC) à 2.

3. Philippe Gilbert (BEL/QST) 3.

4. Geraint Thomas (GBR/SKY) 5.

5. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 6. 6. Bob Jungels (LUX/QST) 9.

7. Tom Dumoulin (NED/SUN) 13.

8. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 13.

9. Rigoberto Uran (COL/EFD) 37.

10. Rafal Majka (POL/BOR) 52.

11. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 53.

12. Richie Porte (AUS/BMC) 53.

13. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 55.

14. Mikel Landa (ESP/MOV) 55.

15. Christopher Froome (GBR/SKY) 57.

16. Adam Yates (GBR/MIT) 1:02.

17. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1:08.

18. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:17. 19. Primoz Roglic (SLO/LNL) 1:17.

20. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:17.

21. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1:18.

22. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:18.

23. Egan Bernal (COL/SKY) 1:21.

24. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:40.

25. Pierre Rolland (FRA/EFD) 1:45.

26. Warren Barguil (FRA/FST) 1:48. 27. Mikel Nieve (ESP/MIT) 1:51.

28. Magnus Nielsen (DEN/AST) 1:52.

29. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 1:53.

30. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 1:59.

31. Rudy Molard (FRA/FDJ) 2:01. 32. Simon Geschke (GER/SUN) 2:03.

33. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:10.

34. Ion Izagirre (ESP/BAH) 2:13.

35. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 2:25.

36. Romain Hardy (FRA/FST) 2:30. 37. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2:41.

38. Dion Smith (NZL/WGG) 2:43.

39. Peter Sagan (SVK/BOR) 2:46.

40. Mathias Frank (SUI/ALM) 2:46.

41. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 2:49.

42. Maxime Bouet (FRA/FST) 2:56.

43. Laurent Pichon (FRA/FST) 3:03. 44. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 3:07.

45. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 3:07. 46. Daniel Oss (ITA/BOR) 3:07.

47. Thomas Boudat (FRA/DEN) 3:10. 48. Serge Pauwels (BEL/DDT) 3:15.

49. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 3:19.

50. Julien Simon (FRA/COF) 3:25.

...



13h09 - Le départ fictif a été donné il y a 4 minutes. Les coureurs, avec les porteurs des maillots distinctifs en tête, roulent en tête de peloton derrière la voiture du directeur de course.



13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 6e étape.