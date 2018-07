et AFP

publié le 30/05/2016 à 10:54

La météo aura eu raison de cette neuvième journée de Roland-Garros 2016. Après trois reports successifs, les matches prévus lundi 30 mai ont tous été annulés et reportés au lendemain en raison de la pluie qui s'abat sans discontinuer sur la capitale depuis la veille au soir. Les organisateurs ont décidé de ne pas faire espérer le public et les joueurs, au vu des prévisions météorologiques qui n'annoncent aucune accalmie pour le reste de cette journée.



"La FFT (Fédération française de tennis, ndlr) remboursera les billets des spectateurs du jour", indique le compte Twitter du tournoi. Ceux-ci ne pourront pas revenir mardi 31 mai pour assister aux matches qu"ils étaient venus voir. C'est la troisième fois dans l'histoire de Roland-Garros qu'une journée entière est annulée, après le 25 mai 1930 et le 30 mai 2000.



Compte tenu des conditions météorologiques, aucun match ne sera joué aujourd'hui. La FFT remboursera les billets des spectateurs du jour. — rolandgarrosFR (@rolandgarros_FR) 30 mai 2016

La fin des huitièmes de finale étaient au programme. Les rencontres Goffin-Gulbis, Granollers-Thiem et la fin du match Halep-Stosur devaient ouvrir la journée. Le temps fort était prévu sur le court central Philippe-Chatrier avec le duel entre Novak Djokovic (n°1) et l'Espagnol Roberto Bautista (n°14). Chez les dames, l'affiche attendue opposait l'Américaine Serena Williams (n°1) à l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°18).

Ces rencontres pourront-elles se jouer mardi 31 mai ? Au regard des prévisions, qui annoncent encore de la pluie, peut-être moins soutenue dans l'après-midi, c'est loin d'être évident. Autre question à court terme : le quart de finale de Richard Gasquet contre Andy Murray sera-t-il décalé au mercredi 1er juin ? Début de réponse en fin d'après-midi avec l'annonce du programme à venir.

La liste des matches annulés

Court central (Philippe-Chatrier) :

David Goffin (BEL/N.12) - Ernests Gulbis (LAT)

Novak Djokovic (SRB/N.1) - Roberto Bautista (ESP/N.14)

Serena Williams (USA/N.1) - Elina Svitolina (UKR/N.18)

Venus Williams (USA/N.9) - Timea Bacsinszky (SUI/N.8)



Court Suzanne-Lenglen :

Marcel Granollers (ESP) - Dominic Thiem (AUT/N.13)

Fin de Agnieszka Radwanska (POL/N.2) - Tsvetana Pironkova (BUL)

David Ferrer (ESP/N.11) - Tomas Berdych (CZE/N.7)

Carla Suarez (ESP/N.12) - Yulia Putintseva (KAZ)

Kiki Bertens (NED) - Madison Keys (USA/N.15)



Court N.1 :

Fin de Simona Halep (ROM/N.6) - Samantha Stosur (AUS/N.21)