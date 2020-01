De la chasse aux premières stations françaises : l'histoire du ski

et Thomas Hugues

30/01/2020

Saviez-vous que le plus vieux ski du monde aurait environ 4500 ans et a été retrouvé à Höting en Suède ? Avec notre invité le journaliste Gilles Chappaz on remonte l’histoire du ski, depuis sa création dans les steppes de Sibérie jusqu’aux première stations françaises.

De quand date la création des grandes stations de ski françaises ? Pourquoi Courchevel est le prototype de la station moderne ? Quand a-t-elle vu le jour ? Quel rôle a joué Emile Allais dans sa construction ? D’où vient le mot '' ski '' ? Pourquoi au départ était-ce un mot féminin dans la langue française ? À quoi ressemblaient les premiers skis ?

Notre invité reviendra sur la place importante que tenait le ski durant la ruée vers l'or en Californie, et nous racontera l'histoire d'un facteur pas comme les autres, qui ne se déplaçait qu'à l'aide de ses skis.

à lire : Une histoire du ski chez Glénat.



Une histoire du ski