Quinté + : la dernière minute du prix de Nogent-sur-Marne

publié le 17/05/2019 à 05:58

Quinté du vendredi 17 mai 2019 à Vincennes : Les courses ont lieu ce vendredi 17 mai à Vincennes en semi nocturne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Nogent sur Marne. 3ème course. Départ vers 20h15. 14 partants. Un lot homogène de 4 ans où tout le monde s’élance au même poteau.



N°10 FIDELE ROYAL.

Cote entre 6 et 7/1. Un des rares JMB à n’avoir pas encore remporté sa course cette année. Mais il s’en approche.



N°12 FALCO BERRY.

Cote entre 6 et 7/1. Autrefois fautif, il vient de bien faire à 2 reprises en dominant mon favori. La dernière minute vu le lot.



N°13 FABULOUS JET.

Cote entre 7 et 8/1.Un Martens sérieux et bien engagé.



N°8 FIDELE MADRIK.

Cote entre 11 et 12/1.Un Guarato en retard de gains. Méfiance.



N°9 FORSICA DU ROCHER.

Cote entre 16 et 18/1. Un Nivard moyen mais je fais confiance au pilote.



N°11 FURIOSO BEACH.

Cote entre 14 et 16/1. La ligne de mes favoris, mais pour une place.



N°6 FIRST DU RONCERET.

Cote entre 12 et 14/1. Il est régulier mais monte de catégorie.



N°3 FLEURON D'ACADIE.

Cote entre 17 et 19/1. Pour une placette, pas mieux.

