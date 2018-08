Championnats d'Europe de natation : le relais féminin tricolore en or

Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Margaux Fabre et Béryl Gastaldello ont remporté le relais féminin aux Championnats d'Europe de natation à Glasgow, le 3 août 2018

et AFP

publié le 03/08/2018 à 21:40

Le relais 4x100 m dames a apporté une deuxième médaille d'or à la France lors des Championnats d'Europe à Glasgow en Écosse, vendredi 3 août. Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Margaux Fabre et Béryl Gastaldello se sont imposées en finale, peu après le titre remporté par une autre Tricolore, Fantine Lesaffre, sur le 400 m 4 nages.



Les Françaises ont devancé, en 3 min 34 sec 65/100, record de France à la clé, le relais néerlandais de la star Ranomi Kromowidjojo (3:34.77) et les Danoises (3:37.03). Les Bleues, qui n'avaient pas caché leurs ambitions de podium, ont bénéficié en soirée du renfort de Charlotte Bonnet, détentrice du record de France du 100 m (52.74) depuis fin mai, et de Marie Wattel.

Le dernier titre européen pour les Françaises remontait à 14 ans grâce au succès de Solenne Figuès, Céline Couderc, Aurore Mongel et Malia Metalla à Madrid en 2004. Aux Championnats d'Europe de 2006 à Budapest, la France avait décroché le bronze.