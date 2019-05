publié le 19/05/2019 à 22:31

Deux ans après son terrible accident sur le circuit de Donington, Billy Monger, 20 ans, avait un large sourire ce dimanche 19 mai 2019 sur le podium du Grand Prix de Pau. Le jeune britannique, amputé des deux jambes, a en effet remporté la course à bord de sa monoplace, un an seulement après avoir repris la compétition.



Au volant de sa Formule 3 du Team Carlin et parti en 6ème position, Billy Monger a malgré une pluie diluvienne devancé les cadors de ce championnat européen des circuits que sont Julian Hanses ou encore Nicolai Kjaergaard pour emporter cette victoire historique.

Car c’est la première fois en France qu’un pilote handicapé s’impose devant des valides. Billy Monger avait été victime d’un grave accident le 16 avril 2017 sur le circuit de Donington en Angleterre. À pleine vitesse, il avait heurté l’arrière de la voiture d’un autre concurrent.

Dès sa sortie de l’hôpital et soutenu par Lewis Hamilton, il avait déclaré vouloir reprendre la compétition au plus vite. Ce qu’il avait pu faire dès le mois de novembre 2018 où il avait pris place au volant du proto de Frédéric Sausset, pilote quadri amputé, qui venait de boucler les 24 heures du Mans.



Billy Monger avait l’an passé participé au championnat de Grande-Bretagne de F3 où il était monté quatre fois sur le podium.

Billy Monger avec Lexis Hamilton, en 2018 Crédit : @billymongerracing