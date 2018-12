Basket, rugby, handball... Les Français aussi ont droit à leur "Boxing Day"

et William Vuillez

Le Boxing Day commence ce mercredi 26 décembre pour le championnat de football anglais. Il n'y aura pas moins de 3 journées de championnat en une seule semaine. Le 26 décembre est bien souvent férié et il y a beaucoup de monde dans les stades, avec des taux de remplissage qui frôlent les 100%. En France, excepté en football, nous avons aussi notre Boxing Day.



Le championnat de France de basket a lancé sa journée de Noël en 2011 et le bilan est très satisfaisant. "Le taux de remplissage est beaucoup plus fort que d'habitude. Cela nous rapproche de notre clientèle familiale, explique Alain Béral, le président de la ligue nationale de basket. Pendant les fêtes il y a beaucoup de gens qui viennent au basket pour la première fois, parce qu’ils ont le temps."

La ligue féminine de handball fait également son Boxing Day depuis l'an dernier et offre ce samedi 29 décembre l'affiche de la saison aux fans, entre Brest et Metz dans une salle archi comble depuis plus de dix jours. Enfin, une journée top 14 en rugby est au programme ce weekend - une habitude pour ce sport depuis 2009.