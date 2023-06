24 heures du Mans : Toyota en tête au lever du jour

Alors que les sorties de route et les accrochages ont été nombreux depuis les premières heures de course où les safety-car ont souvent été déployées, c’est la Toyota, lauréate l’an passé, qui pointait en tête dimanche 11 juin au lever du jour.

Le Japonais Ryo Hirakawa au volant possédait 15 secondes d’avance sur le Ferrari n°51 pilotée par l’Italien Alessandro Pier Guidi et plus de 2’30 sur la Cadillac n°2 d’Earl Bamber. Suivent la Porsche n°6, la Cadillac n°3 et la Peugeot n°93.

Les pluies orageuses du début de soirée de samedi ont provoqué plusieurs accidents dont celui d’une des deux Toyota officielles pilotée par Kamui Kobayashi et de la Cadillac de Sébastien Bourdais.

Après 15 heures de course, 15 abandons étaient notifiés par la direction de course, parmi eux la Porsche du team Dempsey, le prototype LMP2 de Cool Racing au sein duquel pilotait Simon Pagenaud mais aussi les deux pilotes Française Doriane Pin (Prema Racing) et Lilou Wadoux (Ferrari GT)



