Les Nocturnes de l'été : Saga ZZ TOP du 31 juillet 2021

Lecture - 1h58

Programmation des Nocturnes de l'été (Saga de ZZ TOP) du Samedi 24 juillet 2021 :



Got me under preasure

Chartreuse

Beer drinkers & Hell raisers

Just got paid

Backdoor love affair

Francine

Jusus just left Chicago

La grange

Tush

Arrested for driving while blind

I thank you

Tube snake boogie

Gimme all your loving

Sharp dressed man

TV. Dinners

Legs

Sleeping bag

Blue jean blues

Doubleback

Pincushion

What's up with that

Intro / Sinpusher

Tramp

My head's in Mississippi

I gotsta get paid