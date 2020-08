Simon Baker ("The Mentalist") dans Le Grand Quiz RTL du 13 août 2020

publié le 13/08/2020 à 16:50

Ce matin, Bérénice et Eric ont eu l'immense plaisir d'avoir Simon Baker, la star de la série The Mentalist, au téléphone... Ou plutôt sa voix française incarnée par le comédien Thierry Ragueneau. Un moment que Bérénice ne risque pas d'oublier ! Nous vous proposons de (re)découvrir la séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...



Le Grand Quiz de l'été avec Bérénice et Eric

En août, Bérénice Bourgeuil et Eric Jean-Jean présentent Le Grand Quiz de l'été sur RTL ! Dans cette émission pleine de culture et de bonne humeur, notre duo vous radio-portons à travers les décennies.



Revivez les plus grands moments des années 80 à nos jours en répondant à un maximum de questions ! 10 bonnes réponses d’affilée ? Vous recevrez un chèque de 1 000 €. Vous totalisez un maximum de points à la fin de l’heure : Direction le ZooParc de Beauval pour un séjour exceptionnel pour 4 personnes ! Envoyez QUIZ par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute). Pour les candidats belges, appelez-nous au 01 73 10 25 26 ou envoyez QUIZ par SMS au 66 79 (0,55 cts / sms envoyé ou reçu) !



Et qui sait, peut-être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bérénice et Eric.