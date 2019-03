Noël est passé mais on continue à vous faire des cadeaux dans le Grand Quiz !

publié le 27/12/2018 à 13:00

Aujourd’hui on démarre le Grand Quiz de ce Jeudi 27 Décembre en musique avec les Beatles grâce à Fatiha de Franconville. Les Fab Four lui portent chance puisqu’elle ouvre un score plus qu’honorable de 6 points. On continue en musique avec Olivier, vétérinaire à Théoule sur Mer. La profession de notre candidat inspire une très jolie chanson à Caroline… Et c’est avec 4 points que repart notre ami. Pas assez pour prétendre au séjour à Disney mais suffisant pour une montre RTL ! C’est finalement Nelly qui vient boucler cette première heure et qui remporte le séjour avec 7 bonnes réponses !!



On attaque la deuxième heure avec Laure, et non Laura… Une toute jeune future mariée ! Elle établit le score à battre de 5 bonnes réponses. Fabrice entre en scène à son tour sur un fond de Johnny et prend la tête avec 6 points ! Puis c’est au tour de Rémi, chauffeur poids lourd en Charente Maritime, qui ne marque qu’un point, mais pas de panique on lui offre une montre ! Enfin, Albéric, notre fleuriste de Lyon, vient relever le challenge des 6 points… Il n’en marque finalement que 5, faisant ainsi de Fabrice notre dernier gagnant de la journée !





Le séjour à Disneyland Paris offert par le Grand Quiz de Noël

Grand Quiz de Noël Disneyland

Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ?

Choisissez votre camp lors du Festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland® Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d’un incroyable concentré de royauté, d’aventure et de Personnages Disney.

RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de Pirates. Epée ou couronne ? Boulet de canon ou robe de bal ? Vivez une expérience féérique à Disneyland® Paris.



Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge en pension complète…

