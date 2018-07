Le Grand Quiz s'occupe de vos abdos !

publié le 25/07/2018 à 15:39

Des crampes de rire ce matin !

L’émission s’ouvre avec Nelly qui nous appelle de Notre Dame des Landes. Cette enquêtrice de consommation est surnommé « Causette » car elle d’après son mari…c’est une vraie pipelette ! Ca tombe bien car les bavards sont les bienvenus dans le Grand Quiz ! Bruno passe un peu de Pink Floyd pour Nelly qui adore, et le quiz démarre. Résultat : elle marque 5 points.

Puis on roule avec Stéphanie, une auditrice habitant dans l’Oise. Cette future conductrice de bus est actuellement en formation. Après un fou rire avec Caroline elle cumule 4 points.

Enfin c’est Corinne se joint à nous. Agricultrice et mère de 4 enfants qu’elle embrasse, ses journées sont bien remplies. Et son quiz aussi ! Avec 6 bonnes réponses elle remporte le voyage au parc ASTERIX et va pouvoir gâter ses enfants !



La deuxième partie du Grand quiz débute avec Pauline qui nous vient de Toulouse. Elle est aux anges car est tout particulièrement fan de Bruno, elle lui a même envoyé des lettres ! Mais aujourd’hui c’est un lot de 7 bonnes réponses qu’elle lui envoie.

Une professeur d’espagnol nommée Valérie nous rejoint. Elle est accueillie au son de Calogero dont elle aime les mélodies, ce qui fait bouger le studio ! Le compteur remue lui aussi et monte à 8 bonnes réponses.

C’est au tour de Matthieu, de s’essayer au quiz. Ce passionné de cinéma a déjà une belle culture du haut de ses 26 ans. Ses films préférés ? Pirates des Caraïbes, Au revoir là-haut, Le Bon, la Brute et le Truand. Place au Grand Quiz : il cumule 5 points. Valérie reste en tête.

Pour finir un facteur sonne au Grand Quiz. Christophe, nous raconte qu’il a dû faire du stop le jour de son mariage. Il joue et est stoppé à 5 points, il rejoint Matthieu.



Valérie part au parc ASTERIX ! Appelez-nous demain pour tenter votre chance sur RTL !





Bruno et Caroline ce matin

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

