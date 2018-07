Du rire à haute dose dans le Grand Quiz !

publié le 24/07/2018 à 14:56

On ne pouvait que rire ce matin !

L’émission commence en fanfare avec Aurélie, chauffeur routier qui nous appelle du Doubs. Après quelques échanges de coups de klaxons depuis le camion d’Aurélie, Bruno et Caroline l’interrogent sur sa demande en mariage exceptionnelle.

Son amoureux a fait sa demande en haut de la Grande Roue de Lyon. Aurélie est un peu gagnée par le stress mais enregistre tout de même 3 points. Et elle ne repart pas les mains vides puisque Bruno Guillon et Caroline Diament lui envoient la montre RTL.

Arrive ensuite Sébastien, en forme et détendu puisqu’il est en vacances. Ce conseiller commercial en automobile est un ancien collectionneur de voitures, il a aujourd’hui arrêté pour s’occuper de ses enfants. Sébastien enfonce la pédale de droite avec succès et réalise un score de 9 points qui lui permet de prendre confortablement la tête du classement.

Le candidat suivant s’appelle Yorrick et il vit dans l’Ain. Ce prénom d’origine bretonne inspire Bruno qui imagine Yorrick en personnage de la série Game of Thrones. On ne sait pas si Jon Snow est fan de foot, mais c’est le cas de notre candidat Yorrick qui soutient l’Olympique Lyonnais. C’est l’occasion d’une discussion sur le ballon rond au cours de laquelle Caroline peut dévoiler ses connaissances…ou pas ! Trêve de bavardages, place au quiz pour Yorrick. Total : 2 .



Dernier challenger de cette première partie : Gregory, enfin Greg’ puisque c’est ainsi que le surnomme ses proches. C’est de Loire-Atlantique qu’il nous appelle pour remporter le voyage au parc ASTERIX. Pour le détendre Bruno Guillon et Caroline Diament lui font écouter quelques notes de son chanteur favori : Renaud.

Gregory se lance mais Sébastien du haut de ses 9 points est soulagé puisque notre ami Greg n’en cumule 4.

Félicitations à Sébastien !

Le bal de la seconde partie s’ouvre avec la pétillante Julie qui nous appelle de Maine et Loire. Cette dernière a regardé la victoire de nos bleus en Grèce, et malgré le manque d’ambiance, elle et sa famille ont pu savourer la victoire. En répondant « le sombrero » à la question « quel chapeau de paille est associé à Maurice Chevalier ? » elle provoque un fou rire chez Caroline qui peine à se reprendre. C’était le canotier. 4 points pour Julie, avec qui on passe un très bon moment.

Un photographe de La Roche-Sur-Yon nous rejoint. Nicolas possède une collection de plus de 50 échantillons de sable avec 8 couleurs différentes, qu’il prélève lors de ses voyages. Le saviez-vous ? Faire collection du sable, c’est s’adonner à arénophile ! Nicolas bat Julie et totalise 7 points.

Puis on accueille Jennifer, sélectionnée sur Facebook. Cette tapissière originaire d’Eure-et-Loir, fan de Patrick Bruel est en forme Top chrono ! Au gong final Jennifer passe à 1 point de l’égalisation avec Nicolas.

Laurent qui joue avec nous depuis le département de l’Aube va-t-il faire mieux ? Malheureusement non… Il ne fera que 4.



Nicolas remporte donc le séjour au Parc ASTERIX ! Bravo à lui.





