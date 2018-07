Le Grand Quiz de l'Eté : le retour !

publié le 06/07/2018 à 12:30

1,2 et ... 3 ! Le Grand Quiz saison 3, c’est parti !

Tout l’été, retrouvez notre duo irrésistible : Bruno Guillon et Caroline Diament.

De 9h15 à 11h sur RTL tentez de remporter un magnifique séjour au Parc Astérix et pourquoi pas la somme de 1 000 € !

Les deux complices se retrouvent pour nous offrir à coup sûr des moments de bonne humeur et de rires. Parce que le Grand Quiz de l’été, c’est avant tout une émission pleine de gaieté qui vous accompagne tout les matins que vous soyez en vacances ou au travail.

Le principe du Grand Quiz de l'Eté ne change pas : il vous faut répondre à un maximum de questions de culture générale en une minute chrono !

Par Toutatis ! Destination Parc Astérix !

Parc Astérix Crédit : Parc Astérix

A la clé, cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Parc Astérix 2 Crédit : Parc Astérix

Détails

Le séjour se compose de 4 entrées adulte pour 2 jours au Parc Astérix,

d'une nuit à l’Hôtel Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue ou dans un des hôtels partenaires du Parc Astérix, et profitez aussi de 4 petits déjeuners et 4 dîners !

Comment participer au Grand Quiz de l'Eté ?

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 ou inscrivez vous en appelant le 3210.

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

Retrouvez le Grand Quiz sur les réseaux sociaux

Pour découvrir les photos inédites, les coulisses de l’émission rendez vous sur nos réseaux sociaux :

Facebook Le Grand Quiz de l'Ete

Twitter Le Grand Quiz de l'Ete