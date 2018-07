Un air de week-end dans le Grand Quiz !

publié le 20/07/2018 à 13:13

On sent le week-end arriver !

La dernière émission de la semaine commence bien avec Djemila qui nous appelle du Bas-Rhin, elle nous fait voyager à Pétra en nous faisant part de son voyage dans ce magnifique endroit ! Elle nous confie en avoir eu l’envie lorsqu’elle a regardé Indiana Jones. Après un extrait de « Djemila des Lilas » de Jean Luc Lahaye, le premier quiz commence : Djemila monte à 8 points !

Puis on passe à un autre registre, avec Fabrice fan de Serge Gainsbourg. Après quelques passages des plus grands titres du chanteur, Fabrice se lance et bat Djemila d’un point !

William est le prochain candidat, ce fan de cinéma dit être incollable sur les musiques de films … Bruno improvise quelques questions pour le tester mais William peine un peu mais il reconnaît quand même la bande originale de Star Wars. Espérons pour lui qu’il sera plus efficace sur le Grand Quiz.

Il est parti et se rattrape brillamment en totalisant 10 points. Il est en tête du classement et remporte le voyage au parc ASTERIX, un très beau séjour pour 4 personnes !

Un deuxième séjour au Parc Astérix est remis en jeu, et c’est le début de la deuxième partie de l’émission.

L’émission reprend avec quelques extraits des tubes de David Guetta pour accueillir Matthieu, fan inconditionnel du DJ. On se concentre et le Grand Quiz peut commencer : 5 points pour Matthieu. Cela sera-t-il suffisant ?

Réponse tout de suite avec Caroline, mais pas Diament. Caroline l’auditrice est chauffeur de taxi dans le Morbihan. Pour elle les meilleures attractions du parc ASTERIX sont les gaufres, mais son fils de 16 ans, Estéban rêve d’y aller ! Elle entame le Grand Quiz particulièrement motivée. Cela porte ses fruits puisqu’elle cumule 9 points.

C’est alors un challenge qui attend Jessica et on frémit sur du Queen, son groupe préféré pour la mettre en condition. Cette habitante de La Ciotat marque 6 points, pas assez pour battre Caroline mais elle garde le sourire, et passe un très bon moment pour son dernier jour de vacances !

Voilà que s’approche maintenant un double champion de Bourgogne en Rugby, Jérôme. Il transmet sa passion à son fils de 7 ans, qu’il encadre aujourd’hui. 7 points pour Jérôme, plus que Jessica et Mathieu mais pas assez pour battre Caroline qui part au parc ASTERIX ! Jérôme, en sportif accompli reste fair-play et repart quand même avec une jolie montre RTL.

Alors faites comme Jérôme, profitez de votre week-end et on se retrouve lundi !













Bruno et Caroline ce matin

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

Un jeudi explosif !