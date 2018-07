De la fraîcheur dans le Grand Quiz !

publié le 26/07/2018 à 14:49

Un bon vent de fraîcheur ce matin !

Il fait très chaud ce matin dans le studio du Grand Quiz. Bruno fait résonner nous passe du Phil Collins pour se rafraîchir et accueillir Christine, une vraie fan du chanteur. Cette auditrice d’Octeville-sur-Mer tient à « profiter de l’instant présent ». Elle a bien raison, et cumule 7 points.

Mais la température remonte pour accueillir Jean-François car le studio est en ébullition pour lui faire honneur avec une chanson spécialement écrite et chantée pour lui par l’équipe ! Très touché, il en profite pour nous raconter sa rencontre avec N’Golo Kanté, en mars dernier. Jean-François a même pu lui dire qu’il serait champion du monde et il avait raison. C’est dans un tourbillon d’émotions positives que notre chauffeur laitier rejoint Christine avec 7 points.

Un randonneur arrive maintenant sur RTL. Vincent de Rodez est commercial. Né le 1 avril, il est le sixième enfant d’une famille de sept !

Mais il ne parvient pas à 7 points comme ses deux concurrents et s’arrête à 4.

Une question de départage est donc posée hors antenne aux deux autres qui sont à égalité. « Combien mesurait en mètres le plus long fraisier concocté à Beaulieu-sur-Dordogne en mai 2017 ? ». 1 mètre 10 pour Christine contre 17 mètres pour Jean-François. La réponse étant 32,24 mètres, Jean-François remporte le voyage au parc ASTERIX !



Une nouvelle partie s’engage avec Lucie. En tant qu’agent de voyage, elle nous explique qu’un client voulait voyager au Mexique avec ses escargots … original ! Elle adore Bruno Mars, ce dernier résonne dans le studio. Lucie atteint les 7 points.

Dans la foulée Denys nous appelle du Loiret. Ce gardien de parking nous fait part de sa rencontre avec le chanteur de Green Day sur les Champs Elysées. Il est encore dans les nuages et y reste en gagnant 8 points.

Ensuite c’est Sandrine de Saint-Etienne qui nous rejoint. Passionnée de brocante et de cinéma français, elle marque 7 points.

Enfin, c’est un fan absolu de Caroline qui nous rejoint. Hocine est ravi de lui parler et lui confie ne jamais rater les Grosses Têtes sur RTL. Ce peintre en bâtiment égale Sandrine, c’est par conséquent Denys part au Parc ASTERIX avec ses 8 points !



Hydratez-vous bien et on se retrouve demain matin pour un moment de fraicheur sur RTL.





Bruno et Caroline ce matin

