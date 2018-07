Connaissez-vous JR, le mystérieux artiste ?

publié le 27/05/2016 à 12:23

JR est un artiste aussi talentueux que mystérieux. A seulement 33 ans, il a déjà parcouru le monde grâce à ses œuvres, et il a travaillé avec de nombreuses célébrités et personnalités influentes.



JR est connu pour ses portraits et ses photographies géantes en noir et blanc, qu'il placarde un partout dans le monde. Pour lui, la ville est un musée à ciel ouvert. Il a notamment été en couverture du New York Times, grâce à un portrait d'immigré de 50 mètres de haut.

De New York à Bali en passant par le Brésil, le travail de JR s'exporte bien. L'artiste aime traiter des sujets poignants et universels. Il a d'ailleurs parcouru de nombreux pays grâce à son projet Women are Heroes.



Découvrez le travail de JR, répondez aux questions et gagnez des places au classement des Défis RTL.