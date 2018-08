Bruno Guillon et Caroline Diament sont au Parc Astérix

publié le 11/08/2018 à 09:55

Emission Spéciale depuis le Parc Astérix

Bruno Guillon et Caroline Diament sont reçus au Parc Astérix pour présenter le Grand Quiz de l'été ! Qui l'eut cru ? Caroline Diament a fait un tour de Grand Huit et Bruno Guillon était bien sûr à ses côtés pour enregistrer ses réactions...

On vous laisse découvrir le résultat dans le replay de l'émission.

Félicitations aux deux gagnants du jour, qui ont la chance de repartir avec un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix pour découvrir les 45 attractions du Parc et en profiter jusqu'à 22h les soirs d'été. Et ça n'est pas tout, le séjour comprend une nuit à l'hôtel, les dîners et les petits déjeuners dans l'un des hôtels du parc ! Bravo !