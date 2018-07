publié le 12/07/2018 à 11:49

C'est une pratique qui indignaient les téléspectateurs et téléspectatrices du Mondial de football qui se déroule en Russie : les gros plans sur les jolies femmes dans les tribunes.



La FIFA ne veut plus de ce comportement sexiste, pratiqué par de nombreux diffuseurs. Elle a constaté que les réalisateurs russes avaient tendance à tourner leur gros plans vers les supportrices jugées les plus sexy dans les tribunes. L'instance internationale souhaite voir cette pratique disparaître.





On craignait des actes racistes ou homophobes durant cette Coupe du Monde, mais c'est le sexisme qui se révèle comme le point noir de ce Mondial. En effet, plusieurs femmes journalistes ont été harcelées devant les stades et les supporters se sont parfois montrés machistes envers des femmes russes.

"Le sexisme a été le plus gros problème de ce Mondial", estime Piara Powar, directeur exécutif de Fare Network, The Irish Times explique que ce groupe de lutte contre les discriminations dans le football a travaillé pendant toute la compétition pour surveiller les comportements.

Une annonce trop tardive ?

La FIFA a donc déclaré vouloir mettre fin aux pratiques sexistes. Federico Addiechi, membre de l'instance organisatrice de la compétition, a déclaré collaborer avec la police pour identifier les hommes qui ont harcelées des femmes aux abords des stades.

"C'est un sujet sur lequel nous allons travailler à l'avenir. Nous allons prendre des mesures sur les choses qui ne vont pas", a-t-il déclaré, rapporte BFM.



Il aura fallu 62 matches avant que la FIFA ne réagisse, mais ces gros plans problématiques n'auront pas leur place pendant la diffusion de la finale. Un symbole important puisque le match sera diffusé dans plus de 190 pays.