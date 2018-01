et AFP

publié le 23/01/2018 à 16:11

Elles sont une centaine de gymnastes anonymes ou championnes olympiques. Leur point commun ? Elles ont toutes dénoncé les agressions sexuelles du docteur Larry Nassar et accusent la fédération américaine de gymnastique ("USA Gymnastics") d'avoir fermé les yeux sur ce qui leur arrivait pendant près de deux décennies.



Lundi 22 janvier, la fédération a annoncé le départ du président de son conseil d'administration, Paul Parilla, de son adjoint Jay Binder et de la trésorière Bitsy Kelley. "Nous estimons que cette initiative nous permettra d'avancer de façon plus efficace dans la mise en place de changements au sein de notre organisation", a expliqué dans un communiqué la présidente Kerry Perry.

Le scandale, révélé fin 2016 par la presse, avait déjà entraîné la démission en mars 2017 du président de "USA Gymnastics" Steve Penny. Il était accusé d'avoir alerté les autorités trop tardivement au sujet de ces accusations. Depuis, la fédération a affirmé avoir adopté une nouvelle "politique sportive sûre" qui requiert de "rapporter obligatoirement" tout soupçon d'abus sexuel.

"Nous avons besoin d'une enquête indépendante"

Selon la chaîne ESPN, l'entraîneur de l'équipe féminine américaine championne olympique de gymnastique en 2012, John Geddert - un proche du Dr Nassar - a également été suspendu par la fédération. Il a été l'entraîneur personnel de Jordyn Wieber, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Londres de 2012 et l'une des accusatrices de Larry Nassar.



L'une des figures les plus connues de la gymnastique, la triple médaillée d'or olympique Aly Raisman, avait réclamé vendredi 19 janvier une enquête indépendante pour comprendre comment l'ancien médecin a pu agresser des sportives en toute impunité, en prétextant administrer des massages pour soigner des blessures au dos ou aux hanches.



Aly Raisman témoigne contre Larry Nassar le 19 janvier 2018 à Lansing, dans le Michigan Crédit : Dale G Young/AP/SIPA

"Nous avons besoin d'une enquête indépendante sur ce qui s'est passé exactement, ce qui a mal tourné, et comment cela peut être évité à l'avenir. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons savoir quels changements sont nécessaires. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons croire que de tels changements sont réels", avait jugé la gymnaste aux 6 médailles olympiques.



McKayla Maroney, Gabby Douglas et Jordyn Wieber, autres médaillées d'or olympique, figurent sur la longue liste des victimes du Dr. Nassar, comme Simone Biles, vedette des Jeux de Rio en 2016, et Jamie Dantzscher, médaillée aux Jeux de Sydney en 2000.



Jordyn Wieber témoigne elle aussi contre Larry Nassar, le 19 janvier 2018 à Lansing dans le Michigan Crédit : Dale G Young/AP/SIPA

La plupart d'entre elles se sont exprimées après la cascade mondiale de révélations d'abus sexuels déclenchée par l'affaire Weinstein. D'autres n'ont pas pu saisir cette occasion, à l'image de Chelsey. La jeune athlète s'est donnée la mort à l'âge de 23 ans en 2009, plusieurs années après avoir été agressée sexuellement par son docteur.