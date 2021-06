publié le 04/06/2021 à 12:30

À l'occasion des 100 ans de la radio, Tout à gagner recevait chaque jour cette semaine des animateurs qui ont marqué l'histoire de ce fabuleux média. Parmi eux, Marie Drucker, Yves Calvi ou encore Vincent Perrot ont défilé au micro de Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil.

Ce vendredi 4 juin, c'est Laurent Ruquier qui est venu aider les auditeurs de RTL, en se "radioportant" en 1980, l'année où il passe pour la première fois à l'antenne en remportant un concours chez RTL justement. Mais le célèbre animateur des Grosses Têtes, qui a repris les rênes de l'émission en 2014, succédant à Philippe Bouvard, est notamment revenu sur ce jour, où, pour la toute première fois, il s'est retrouvé aux commandes des Grosses Têtes.

"J'étais plutôt à l'aise", confie Laurent Ruquier, qui se souvient que Christopher Baldelli (ancien directeur de RTL), "avait proposé de faire un pilote, qui serait diffusé s'il était, par la suite, validé". Pour l'accompagner, Laurent Ruquier s'était notamment entouré de Bernard Mabille et Laurent Baffie, mais aussi de Marcela Iacub. "Je ne la connaissais pas, je voulais amener quelqu'un de nouveau, et je la considère aujourd'hui comme un porte-bonheur", continue l'animateur au micro de RTL.

J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie Laurent Ruquier





Et si l'animateur est aujourd'hui si agile au micro, et si détendu, c'est en grand partie car Laurent Ruquier est avant tout un fan inconditionnel des Grosses Têtes. "Quand j'écoutais Philippe Bouvard, j'étais adolescent, et j'étais déjà totalement fan", raconte-t-il.

"A la fin de ma première aux commandes des Grosses Têtes, une journaliste m'avait dit : 'on dirait que vous avez fait ça toute votre vie !' ; mais c'est le cas !", poursuit Laurent Ruquier. Il ajoute : "j'animais déjà des petites versions sur les radios locales. Je connais l'émission par cœur, et je la connais peut-être même encore plus que Philippe Bouvard à l'époque".

Aujourd'hui, les Grosses Têtes restent l'émission incontournable de RTL. Une émission et une passion que continue d'entretenir Laurent Ruquier, tous les jours de 15h30 à 18h, avec Jeanfi Janssens, Isabelle Mergault, et tous ses camarades Grosses Têtes...

