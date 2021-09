RTL Petit Matin Week-end du 4 septembre 2021

Vincent Perrot prend les commandes de RTL Petit Matin Week-end, la session d'information de 4h30 à 6h. Il accompagnera en douceur et dans la bonne humeur les auditeurs des petits matins.

RTL C'Est Vous !

Cette semaine je vous emmène en Loire-Atlantique, sur la presqu'île de Guérande à la découverte à la découverte du sel de Guérande, emblématique de la région et incontournable sur nos tables !



La saison de la récolte du sel bat toujours son plein et c'est Erwan Bourdic de Natursel, paludier de Batz Sur Mer qui va nous raconter ce trésor de la mer ! Et il s'y connait Erwan, figurez-vous que chez les Bourdic on est paludier de père en fils depuis 1575...

Au fait, connaissez-vous la différence entre le gros seul et la fleur de sel ?

Pour en savoir plus sur le sel de Guérande, rendez-vous vous natursel.fr

RTL POP CINE

Cette semaine, RTL Pop Ciné se rend à Nice pour assister à un concert de musiques de films à la lueur des chandelles...

Avec Agnès Mengel, responsable des événements au Château de Crémat

Les plus belles mélodies du cinéma s'invitent au Château de Crémat pour une soirée envoutante à la lueur des bougies. Surplombant la baie de Nice, ce superbe château néo-Toscan est une invitation à l'émerveillement dans un décor à couper le souffle. Abritant l'un des plus anciens vignobles de France, les jardins du Château sont un repère à ciel ouvert pour mélomanes en quête d'émotions nouvelles. Pour cette édition, l'électrisant Quatuor Yako interprétera quelques-unes des partitions qui ont fait l'histoire du grand écran. Un seul mot : magistral ! Rendez-vous le jeudi 9 septembre 2021 à 19h30 et 21h30.