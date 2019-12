Les Mémoires d'été de Pierrette, du temps des premiers congés payés

publié le 23/12/2019 à 07:50

L’été la saison du soleil et des grandes vacances, Pierrette garde en elle la mémoire des tous premiers congés payés.

1936, un mois après l’arrivée au pouvoir du front populaire, une loi votée à l’unanimité des députés instaure au moins deux semaines de congés payés rémunérés par an pour tous les salariés. Dès sa première année de travail, Pierrette en a bénéficié.

Les années passent, la mer l’océan, deviennent des destinations touristiques et après la guerre, en 1947, Pierrette aura la chance d’habiter en vacances comme elle dit "On voit la mer sous différents aspects".

3 semaines de congés payés sont instaurés en 1956 puis 4 semaines, et enfin une 5ième semaine est généralisée en 1982, François Mitterrand est président, il accorde l’année d’après, la possibilité de partir à la retraite dès 60 ans. 60 ans, c’est justement l’âge qu’atteint Pierrette à cette époque. Elle fêtera donc sa retraite toute proche, par les plus longs congés payés de sa vie.

Aujourd’hui à 96 ans, Pierrette garde précieusement ses souvenirs de vacances, elle attend toujours ‘l’été avec impatience, non plus pour voyager, mais pour avoir la joie de retrouver tous ses petits enfants

Leurs premiers congés payés, leur premier bal populaire, leur premier bal populaire, leur premier amour... ce jour-là a marqué leur esprit. Ils s'en souviennent et se remémorent cette journée si spécifique au micro d'Anaïs Bouissou.