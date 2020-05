Aurélie Valognes : "Mon but n’était pas d’être lue, c’était d’écrire"

publié le 24/05/2020 à 12:15

Aurélie Valognes était Samedi 23 Mai l’invitée du Journal inattendu. La nouvelle star de l’édition publie son 6e roman, Né sous une bonne étoile, aux éditions Mazarine. Il nous emmène au fond de la classe, près du radiateur, avec Gustave, un cancre malgré lui écrasé par la réussite de sa grande sœur.

Mais une rencontre va tout changer. "C’est aussi mon histoire familiale avec mon petit frère", a-t-elle expliqué, soulignant qu’elle voulait rendre hommage aux profs et à l’école républicaine. Une enseignante, professeure de Français en Normandie, Frédérique Blondel était d’ailleurs son invitée.



Aurélie Valognes et Vincent Parizot le 23 mai 2020 Crédit : RTL

Aurélie Valognes est aujourd’hui la romancière la plus lue en France. Et pourtant, son premier livre, Mémé dans les orties, avait d’abord été auto-publié avant d’être repris par un éditeur et de passer la barre du million d’exemplaire vendus. "Mon but n’était pas d’être lue, c’était d’écrire", a-t-elle pourtant assuré, expliquant que son baby blues, un déménagement en Italie et la maladie de sa plus proche cousine l’avait aidé à franchir le pas.

Une romancière à la sensibilité à fleur de peau, qui n’a pu cacher son émotion en découvrant l’invité surprise, Thierry Marx. Elle lui a avoué qu’il avait en partie inspiré son personnage de Gustave dans ce roman.