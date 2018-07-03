Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection Georges Lang du 3 juillet 2018
Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection de Georges Lang du 3 juillet 2018
RESPECT - ARETHA FRANKLIN w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
WHENEVER I CALL YOU FRIEND - KENNY LOGGINS & STEVIE NICKS
MAGNET AND STEEL - WALTER EGAN
WE LOST OUR WAY - CHRIS ISAAK
I LOVE L.A - RANDY NEWMAN
LISTEN TO THE MUSIC - THE DOOBIE BROTHERS
LIDO SCHUFFLE - BOZ SCAGGS
HOLLYWOOD NIGHTS - BOB SEGER
MOCKINGBIRD - CARLY SIMON & JAMES TAYLOR
I'LL BE AROUND - THE SPINNERS
LOVE GARANTEE - YOUNG GUN SILVER FOX
I CAN'T GO FOR THAT (NO CAN DO) - DARYL HALL & JOHN OATES
HOW LONG - JEFF GOLUB w/ BRIAN AUGER
SAILING - ROD STEWART