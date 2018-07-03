Écoutez aussi RTL2 Fun Radio
1 min de lecture

Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection Georges Lang du 3 juillet 2018

Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection de Georges Lang du 3 juillet 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

RESPECT - ARETHA FRANKLIN w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
WHENEVER I CALL YOU FRIEND - KENNY LOGGINS & STEVIE NICKS
MAGNET AND STEEL - WALTER EGAN 
WE LOST OUR WAY - CHRIS ISAAK 
I LOVE L.A - RANDY NEWMAN 
LISTEN TO THE MUSIC - THE DOOBIE BROTHERS
LIDO SCHUFFLE - BOZ SCAGGS
HOLLYWOOD NIGHTS - BOB SEGER
MOCKINGBIRD - CARLY SIMON & JAMES TAYLOR
I'LL BE AROUND - THE SPINNERS
LOVE GARANTEE - YOUNG GUN SILVER FOX
I CAN'T GO FOR THAT (NO CAN DO) - DARYL HALL & JOHN OATES
HOW LONG - JEFF GOLUB w/ BRIAN AUGER 
SAILING - ROD STEWART

Lire la suite
Restez informé
* voir les mentions légales
Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Connectez-vous Inscrivez-vous

500 caractères restants

fermer
Signaler un abus
Signaler le commentaire suivant comme abusif
500 caractères restants
article
7793985219
Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection Georges Lang du 3 juillet 2018
Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection Georges Lang du 3 juillet 2018
Walter Egan, Bob Seger et The Spinners dans La Collection de Georges Lang du 3 juillet 2018
https://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/walter-egan-bob-seger-et-the-spinners-dans-la-collection-georges-lang-du-3-juillet-2018-7793985219
2018-07-03 23:59:00
https://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg