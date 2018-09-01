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Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018

Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

RESPECT         ARETHA FRANKLIN w/Royal Philh
LONG TRAIN RUNNING THE DOOBIE BROTHERS
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR GUNS N' ROSES
BLUE HOTEL                  CHRIS ISAAK
UPTOWN GIRL          BILLY JOEL
FASCINATING RHYTHM TONY BENNETT & DIANA KRALL
HAVEN'T MET YOU YET MICHAEL BUBLE
HIT THE ROAD JACK         RAY CHARLES
THRILLER                 MICHAEL JACKSON
I DON'T WANT TO MISS A THING AEROSMITH
CRYING IN THE CHAPEL ELVIS PRESLEY
BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN
LIFE ON MARS ?         DAVID BOWIE
FM (NO STATIC AT ALL) STEELY DAN

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Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018
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Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018
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2018-09-01 23:59:00
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