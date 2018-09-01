Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018
Queen, David Bowie, Ray Charles dans la Collection Georges Lang du 1er septembre 2018
RESPECT ARETHA FRANKLIN w/Royal Philh
LONG TRAIN RUNNING THE DOOBIE BROTHERS
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR GUNS N' ROSES
BLUE HOTEL CHRIS ISAAK
UPTOWN GIRL BILLY JOEL
FASCINATING RHYTHM TONY BENNETT & DIANA KRALL
HAVEN'T MET YOU YET MICHAEL BUBLE
HIT THE ROAD JACK RAY CHARLES
THRILLER MICHAEL JACKSON
I DON'T WANT TO MISS A THING AEROSMITH
CRYING IN THE CHAPEL ELVIS PRESLEY
BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN
LIFE ON MARS ? DAVID BOWIE
FM (NO STATIC AT ALL) STEELY DAN