La Collection Georges Lang du 04 octobre 2019

publié le 05/10/2019 à 00:00

Dans l’intimité de son studio, notre référence du rock’n’roll et de la pop music, prend les commandes et offre ses platines aux incontournables du genre les vendredi, samedi et dimanche soir. De 23h à minuit, les grandes légendes font vibrer les ondes de RTL.



Programmation de La Collection Georges Lang du 4 Octobre 2019 :



Mighty Quinn - Manfred Man / Album : Mighty Garvey !

Rescue Me - Fontella Bass / Album : Sister Act

Land Of 1000 Dances - Wilson Pickett / Album : The Exciting Wilson Pickett

I Got You Babe - Sonny & Cher / Album : Look At Us

Donna - Ritchie Valens / Album : Ritchie Valens In Concert At Pacoima Jr. High

Never My Love - The Association / Album : Insight Out

The End Of The World - Skeeter Davis / Album : Good Morning Englant

Holiday - The Bee-Gees / Album : First

Yesterday - The Beatles / Album : Help !

Let It Be Me - The Everly Brothers / Album : Reunion Concert

Soldier Boy - The Shirelles / Album : The Good Times Roll

You're Sixteen You're Beautiful - Johnny Burnette / Album : Johnny Burnette

Dream Lover - Bobby Darin / Album : That's All

Mellow Yellow - Donovan / Album : Mellow Yellow

Baby Let Me Take You Home - The Animals / Album : The Animals

I Need You - The Kinks / Album : Kinkdom

Surfer Girl - The Beach Boys / Album : Surfer Girl

Hey Baby - Bruce Channel / Album : Dirty Dancing

Good Luck Charm - Elvis Presley / Album : Something For Everybody

I Heard It Through The Grapevine - Creedence Crearwater Revival / Album : Cosmo's Factory



