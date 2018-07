Dion, Tommy Roe et Vince Taylor dans La Collection Georges Lang du 5 juillet 2018

publié le 05/07/2018 à 23:59

VENUS - FRANKIE AVALON

DREAM LOVER - DION

SURF CITY - JAN & DEAN

ONE FINE DAY - THE CHIFFONS

THE DIAMOND RING - GARY LEWIS & PLAYBOYS

I WANNA BE THE LEADER - THE MARCELS

96 TEARS - QUESTION MARK & MYSTERIANS

(GET YOUR KICKS ON) ROUTE 66 - THE ROLLING STONES

ROLL OVER BEETHOVEN - THE BEATLES

JOHNNY B.GOODE - CHUCK BERRY

ROCK AND ROLL IS HERE TO STAY - DANNy & THE JUNIORS

SPLISH SPLASH - BOBBY DARIN

SHEILA - TOMMY ROE

SOMEBODY HELP ME - THE SPENCER DAVIS GROUP

I CAN'T CONTROL MYSELF - THE TROGGS

GOOD VIBRATIONS - THE BEACH BOYS

IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD - JAMES WORLD - JAMES BROWN

YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE

GUITAR MAN - ELVIS PRESLEY

TWENTY FLIGHT ROCK - VINCE TAYLOR

SUMMERTIME BLUES - EDDIE COCHRAN

BE MY BABY - THE RONETTES

WIPE OUT - THE SURFARIS