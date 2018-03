publié le 28/09/2017 à 17:59

Préparez-vous à un voyage dans le Far West. Presque un an après son premier trailer, Red Dead Redemption 2 s'offre une bande-annonce spectaculaire. On découvre le héros de ce nouvel épisode du jeu de Rockstar Games : le hors-la-loi Arthur Morgan. Il sera au côté du gang Van der Linde, mené par Dutch, l'ennemi de John Marston, héros de Red Dead Redemption. Traqués par les autorités, Arthur Morgan et ses compères hors-la-loi n'auront pas d'autres choix que de sillonner les terres sauvages d'Amérique et de se battre pour survivre.



Annoncé pour le printemps 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 devrait se dérouler une décennie avant les événements du premier jeu. L'occasion pour les néophytes de plonger dans cet univers du Far West, bien connu des fans qui pourront en apprendre plus sur Dutch et le gang Van der Linde.

En incarnant Arthur Morgan on pourra donc braquer, piller, mais aussi chasser dans les bayous de Louisiane. Les graphismes sont impressionnants et nous plongent dans un univers digne d'un film.