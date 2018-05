publié le 02/05/2018 à 19:18

Préparez-vous à un voyage dans le Far West sans bouger de votre canapé. À quelques mois de sa sortie, Red Dead Redemption 2 s'offre une nouvelle bande-annonce exceptionnelle. Arthur Morgan, le héros de ce nouvel épisode du jeu de Rockstar Games, continue de nous dévoiler sa mission au côté du gang Van der Linde, mené par Dutch, l'ennemi de John Marston, héros de Red Dead Redemption.



En incarnant Arthur Morgan on pourra donc braquer, piller, mais aussi chasser dans les bayous de Louisiane. Les graphismes sont impressionnants et nous plongent dans un univers digne d'un film. Et que les néophytes se rassurent, l'intrigue de Red Dead Redemption 2 se déroule dix ans avant les événements du premier opus, véritable succès mondial.

Le jeu sera disponible le 26 octobre prochain sur PS4 et Xbox One X.