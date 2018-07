publié le 20/07/2018 à 14:39

C'est un trailer coup de poing qu'offre Netflix. Le géant américain du streaming a dévoilé les premières images de la seconde saison d'Iron Fist, le super-héros Marvel au poing d'acier et incarné par Finn Jones (Game of Thrones). Il sera de retour le 7 septembre prochain sur la plate-forme de streaming.



Et le moins que l'on puisse dire c'est que Danny Rand / Iron Fist est en colère. Le justicier, qu'on a découvert en 2017 dans la série éponyme, puis dans Defenders avec Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil, met KO une bande de gangsters dans une ruelle de New York. "Une guerre se prépare", confie Danny Rand à un interlocuteur ou une interlocutrice qu'on ne voit pas, avant de poursuivre : "Si tu ne veux pas arrêter cette guerre, je trouverai un moyen de le faire".

Parle-t-il de la guerre l'opposant à La Main, l'organisation criminelle qui gangrène New York ou d'un tout autre combat ? Le doute est permis et il faudra attendre jusqu'au 7 septembre prochain pour en savoir plus.