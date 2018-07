publié le 25/07/2016 à 13:00

Game of Thrones ne reviendra pas avant l'été 2017 à cause des conditions climatiques de tournage. En attendant, la chaîne HBO entretient la passion des fans de la série avec une nouvelle vidéo des meilleurs fous rires des acteurs. Et comme chaque année, le bêtisier a été dévoilé au Comic Con de San Diego le 22 juillet 2016.



Dans la vidéo plus de batailles sanglantes, ni de terrifiants marcheurs blancs mais uniquement des fous rires et des glissades, sans compter sur les problèmes de prononciation de Peter Diklage, qui incarne le célèbre Tyrion Lannister ou d'Emilia Clarke (Daenerys Targaryen),qui bafouille en parlant le Dothraki.

En juillet, la série télévisée est arrivée en tête des nominations aux Emmy Awards avec 23 nominations. En 2015, Game of Thrones avait fait encore mieux avec 24 nominations et avait finalement reçu 12 trophées.

Lors du dernier Comic Con 2016 de San Diego, la production a également annoncé le début du tournage de la saison 7 de Game of Thrones, qui comptera 7 épisodes. Pour cela, une vidéo montre les coulisses d'avant tournage de l'ultime saison.

> Game of Thrones saison 7 : Long Teaser