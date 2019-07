La star portugaise de la Juventus de Turin n'apparaît plus sur le site officiel d'Electronic Arts, éditeur du jeu FIFA 19

publié le 16/07/2019 à 23:21

La Juventus de Turin a annoncé, ce mardi 16 juillet, un partenariat d'exclusivité avec Konami. Grâce à ce contrat prestigieux, l'éditeur de Pro Evolution Soccer frappe un grand coup dans le monde de la simulation de football. En effet, FIFA, son principal concurrent et leader incontesté du genre, ne pourra plus utiliser la licence du club italien dans son prochain jeu prévu pour septembre 2019.

Conséquences directes, dans FIFA 20, la Juventus sera renommée Piemonte Calcio. Le badge, le stade et le maillot seront eux aussi remplacés par des ersatz. Sur son site internet, EA a annoncé que les joueurs évoluant la saison prochaine chez les bianconeri seront tout de même disponibles, avec leurs vrais noms, visages et caractéristiques. Le changement restera donc purement esthétique.

Si FIFA écrase depuis 10 ans le marché de la simulation de football virtuel, PES a l'air bien décidé à redorer son blason. La licence japonaise semble avoir choisi la stratégie offensive en forçant son concurrent à changer le nom de l'un des clubs les plus célèbres du monde. Un pied-de-nez judicieux lorsque l'on sait que les appellations génériques d'équipes étaient jusqu'ici la marque de fabrique de ... PES.

Vivrons-nous une année charnière dans le monde du football virtuel ? Réponse le 10 septembre avec la sortie d'eFootball PES 2020.