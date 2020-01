"The Batman" : Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoë Kravitz... Un casting 5 étoiles

publié le 07/01/2020 à 17:10

Le projet The Batman de Matt Reeves a enfin son casting principal au grand complet. Avec la confirmation de Colin Farrell dans le rôle de l'aristocrate maléfique de Gotham Le Pingouin, nous tenons l'équipe qui portera ce nouveau projet avec un Bruce Wayne plus jeune que jamais incarné par Robert Pattinson.

La grande famille des franchises géantes de la fantasy au cinéma (Harry Potter, Les Animaux Fantastiques ou encore Le Seigneur des anneaux) semble réunie sur The Batman. Outre Robert Pattinson (Cédric Diggory dans Harry Potter et le vampire Edward Cullen dans Twilight), The Batman comptera dans son équipe Zoë Kravitz (Les Crimes de Grindelwald, Big Little Lies) dans le rôle de Catwoman, Colin Farrell (Les Animaux Fantastiques, Dumbo, True Detective) dans celui du Pingouin ou encore Andy Serkis, inoubliable Gollum dans la trilogie de Peter Jackson qui jouera le majordome Alfred Pennyworth.

The Batman avait trouvé son premier super-méchant en octobre. The Hollywood Reporter, l'acteur Paul Dano (Prisoners, Little Miss Sunshine) a été engagé pour incarner L'Homme-mystère. De son vrai nom Edward Nashton devenu Edward Nigma, L'Homme-mystère a fait sa première apparition dans les comics en 1948 et était devenu populaire auprès des fans grâce à la prestation de Frank Gorshin dans la série Batman avec Adam West. Le public l'a aussi vu avec Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham.

Jeffrey Wright (Westworld) incarnera James Gordon. L'acteur prend la suite de Gary Oldman, qui a incarné le commissaire dans la trilogie de Nolan et J.K. Simmons dans Justice League de Joss Whedon, sans oublier Pat Hingle dans Batman de Tim Burton. S'il n'y pas encore de date officielle du tournage de The Batman, le film est d'ores et déjà prévu pour le 25 juin 2021 aux États-Unis.